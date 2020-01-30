أخبار مصر | "الوفد" يطالب بوضع خطة سلام شاملة للشرق الأوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد" يطالب بوضع خطة سلام شاملة للشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه يرى ضرورة وضع خطة سلام شاملة للشرق الأوسط بدلًا من تسميتها صفقة القرن، لأن كلمة صفقة لها مفهوم تجاري وكأننا أمام تبادل منافع.

وأضاف أبو شقة، خلال لقائه السفير ماسكي نوكي، السفير الياباني في القاهرة، مساء اليوم الخميس، في مقر حزب الوفد الرئيسي بالدقي، أن ما نبتغيه هو وضع حلول تحقق السلام الشامل في الشرق الأوسط بما يحقق ما نصبو إليه جميعًا في تحقيق السلام الذي يؤدي إلى الاستقرار، موضحًا أن حزب الوفد لديه من الحنكة السياسية ما يجعله يتريث دائما قبل إبداء أي رأى أو فعل.

وفيما يتعلق بالقدس، شدد أبو شقة على أنه لا خلاف على أننا مع أن القدس العربية، وأن حزب الوفد يرى أن الحل الأمثل أن نكون أمام دولتين مع وضع خطة سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط، فالتأكيد على أن القدس عربية بالإضافة إلى الدولتين هو الحل الأمثل الذي يتحقق به سلام عادل للقضية الفلسطينية.