أخبار مصر | "الوطنية للصحافة" تحسم أزمة وقف التعيين مع النقابة



ووجهت الهيئة الدعوة إلى ضياء رشوان نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة؛ لعرض الأزمة وإيجاد الحلول، خاصة بعد إبداء أعضاء مجلس النقابة اعتراضهم على القرار، وتجاهل دور النقابة، وهي المدافع الأول عن حقوق الزملاء.

وسيشارك بالاجتماع نقيب الصحفيين ضياء رشوان ووكيل أول النقابة جمال عبدالرحيم، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة قرارات الهيئة الأخيرة، بوقف التعيين بالمؤسسات الصحفية القومية، ووقف المد لسن المعاش، بالإضافة إلى فتح الناقش حول نية الهيئة دمج أي من الإصدارات بالمؤسسات القومية، بالإضافة إلى وضع الحلول والاقتراحات.



وكانت أزمة اندلعت بعد توصية للدكتور مصطفى مدبولي، للهيئة الوطنية للصحافة، بالبدء في تنفيذ خطة الإصلاح التي كانت وضعتها للمؤسسات الصحفية القومية، وعلى رأسها وقف التعيين بالصحف القومية، إلا في الضرورة القصوى لكبار الكُتاب، ووقف المد لسن المعاش إلا في الضرورة.

وقال كرم جبر رئيس الهيئة في بيان سابق، إن تكليف المؤسسات الصحفية بحصر أعداد المتدربين ومدد تدريبهم والأعمال التي ينفذونها، يهدف لدراسة الخطوات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن، موضحًا أن وقف التعيينات إجراء مؤقت حتى تتم دراسة الملف.