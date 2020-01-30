أخبار مصر | رئيس حزب الوفد يكشف موعد الانتهاء من قوانين مجلسي النواب والشيوخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب الوفد يكشف موعد الانتهاء من قوانين مجلسي النواب والشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن إعداد قانون لمجلسي النواب والشيوخ وقرار تنظيم الانتخابات بشكل يتفق مع السياسة العامة للقيادة السياسية، بأن نكون أمام ضمانة حقيقية لتحقيق التنافس الحزبى الذى هو أساس الديمقراطية، جاء ذلك خلال لقائه السفير ماسكي نوكي، السفير الياباني في القاهرة، مساء اليوم الخميس، في مقر حزب الوفد الرئيسي في الدقي.

وذكر أبو شقة أنه يتعين الانتهاء من قوانين مجلسى النواب والشيوخ قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس قبل نهاية يونيو المقبل على الحد الأقصى، باعتبار أن هذه القوانين حيوية وتحتاج إلى حوار مجتمعى، وهذا النهج التزم به فى كل القوانين.

وأشار أبو شقة إلى مناقشة التعديلات الدستورية الأخيرة بإجراء حوار مع كل القطاعات والفئات ورصد كل الآراء المؤيدة والمعارضة والمتحفظة، ما يؤكد أننا نعيش فى مناخ ديمقراطى وإنشاء دولة عصرية حديثة.