أخبار مصر | رئيس الوفد: قانون "الوطنية للانتخابات" يحمل ضمانات غير مسبوقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوفد: قانون "الوطنية للانتخابات" يحمل ضمانات غير مسبوقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات صدر بضمانات غير مسبوقة لتحقيق الشفافية والنزاهة لكل الانتخابات والاستفتاءات، مشيرا إلى أنه كانت له بصمات في هذا القانون، فراجع المفوضية الهندية وجنوب إفريقيا ووضع من الضمانات ما يؤكد أن ما يدلي به الناخب في الصندوق هو ما ستعلن عنه النتيجة.



جاء ذلك خلال لقائه السفير ماسكي نوكي، السفير الياباني في القاهرة، مساء اليوم الخميس، في مقر حزب الوفد الرئيسي في الدقي؛ بحضور كل من النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد عبده، عضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومي، والمهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للصناعة والتجارة، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس جريدة الوفد، وأمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للسياحة، وحازم الجندي، مساعد رئيس الحزب لشئون التخطيط، وحسن بدراوي، رئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية، وأعضاء اللجنة.



وكشف أبو شقة عن أنه لأول مرة يأتي رئيس للجنة الدستورية والتشريعية لمدة خمس دورات انعقاد برلمانية بالتزكية برغم تصنيف الوفد على أنه حزب معارض ما يؤكد ثقة النواب الذين يمثلون الشعب في هذا الحزب.

وأضاف أبو شقة أن الانتخابات المقرر إجراؤها هذا العام وفقا لنصوص الدستور، هي انتخابات مجلس النواب في أوائل شهر نوفمبر، ومجلس الشيوخ في أثناء هذا التوقيت، مؤكدًا أن الانتخابات ستكون في غاية الشفافية والنزاهة بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.