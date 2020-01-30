أخبار مصر | "حسنين هيكل للصحافة" تطلق الدورة الرابعة من جوائزها التشجيعية لعام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حسنين هيكل للصحافة" تطلق الدورة الرابعة من جوائزها التشجيعية لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلق مؤسسة هيكل للصحافة العربية، هذا العام 2019، جوائزها التشجيعية على مستوى الوطن العربي؛ لتعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره، وتشجيعهم للعمل على أفضل الموضوعات في كافة المجالات المختلفة.

وأعلنت المؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، عن فتح باب التقدم للدورة الرابعة لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفي على اختلاف منصاته الراسخ منها والوافد الجديد.

وتقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميُّز في العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، وتُمنح الجائزتان في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

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وتهدف "مؤسسة هيكل" من خلال هذه الجوائز، أن تكافئ صحفيين عرب شبانًا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2019، على أن تكون هذه الجوائز عونا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد. وقد فاز بالجائزة منذ انطلاقها 6 من المواهب المتميزة من شباب الصحفيين.

وتسري شروط التقدم لجوائز المسابقة على المرشحين من جميع الجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية العربية، شريطة أن يتمتع المتقدم بإحدى الجنسيات العربية ولا يزيد عمره عن 40 عامًا.

ومن المقرر أن يبدأ التقديم للجوائز عن العام 2019 في يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020 ولمدة ثلاثة شهور، بحيث ينتهي التقديم في 30 أبريل 2020.