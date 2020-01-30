أخبار مصر | العناني يصدر 3 قرارات جديدة بشأن هيئة تنشيط السياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني يصدر 3 قرارات جديدة بشأن هيئة تنشيط السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه أصدر اليوم الخميس، ثلاثة قرارات بتكليف مناصب جديدة بهيئة تنشيط السياحة.

وأوضح أنه أصدر تكليفا لماجد أبو سديرة لرئاسة قطاع السياحة الدولية، وإيمان محمود برئاسة قطاع السياحة الداخلية، موضحا أنها كانت تشغل مدير مكتب السياحة في باريس، وريهام وحيد مستشارا للترويج.

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وأكد العناني أنهم جميعًا من أبناء هيئة تنشيط السياحة، وهو لا يريد مكتب مغلق فى الهيئة وخلال الفترة الماضية التقي بـ 16 موظفا تم اختيار السابقين من بينهم.

وأوضح الوزير أن التكليف فرصة للعمل وإثبات الكفاءة وسوف يعمل على شغل كافة الوظائف الشاغرة فى أقرب وقت من خلال لجان ومسابقات معلنة، وهذه القرارات تأتي بعد يومين من قراراه بتكليف آيتن أحمد فؤاد للقيام بمهام أعمال نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.