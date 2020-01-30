أخبار مصر | برلماني: التعدي على الأطفال الأيتام "حالات فردية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: التعدي على الأطفال الأيتام "حالات فردية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب صلاح مخيمر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن العنف والاعتداء على الأطفال داخل إحدى مؤسسات الأيتام لا يمكن القول إنه ظاهرة عامة ولا ينبغي أن تُتهم جميع دور الأيتام بظاهرة التعدي على الأطفال ولكنها مجرد حالات فردية وتجاوزات من بعض المؤسسات وليست جميعها، مؤكدًا على ضرورة اختيار القائمين على هذه المؤسسات بدقة وأن يكونوا أسوياء من الناحية النفسية وضرورة عمل دورات تدريبية للقائمين عليها للتوعية بكيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365" أن لجنة حقوق الإنسان تقوم بالمتابعة الدائمة وعمل الزيارات لمؤسسات الأيتام لمتابعة سير العمل ومدى الاهتمام بالأطفال داخل هذه المؤسسات، مشيرًا إلى أن اللجنة لديها برنامج قريبًا لتنظيم عدد من الزيارات الميدانية لمؤسسات الأيتام.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة تقوم برفع عدد من التوصيات لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بالمتابعة والرد علي جميع ملاحظات لجنة حقوق الإنسان.

