أخبار مصر | الخليج 365 في مغامرة جديدة بأعماق مقابر تونا الجبل (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخليج 365 في مغامرة جديدة بأعماق مقابر تونا الجبل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجولت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية، في مغامرة جديدة لها في أعماق مقابر تونا لتنقل معالم الكشف الأثري الجديد بها.

وهبطت كاميرا الخليج 365، ما يقرب من 7 أمتار تحت سطح الأرض، حتى تصل إلى غرف الدفن المكتشفة في منطقة تونا الجبل، والتي اكتشفتها البعثة المصرية العاملة في المنطقة.

والكشف له جذور حيث بدأت أعمال حفائر هذه المنطقة عام 1925 على يد أثري مصري يدعى حكيم وهذا حسب ما أفاد به الدكتور مصطفى وزيري رئيس البعثة.

والتقطت الخليج 365، معالم الكشف من أسفل وهو عدد من التوابيت الحجرية بداخلها مومياوات، بالإضافة لتابوت طفل صغير، وأواني كانوبية، وتماثيل أوشابتي، وأواني فخارية لها بقايا مواد التحنيط.

وكان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في المنيا للإعلان عن الكشف، أن الموسم الأول للحفائر بدأ في 2017، والثاني في 2018 ثم الموسم الثالث في 2019، وقد نجحت البعثة في العثور على 10 آلاف تمثال أوشابتي، و35 مقبرة، و90 تابوت، وعدد كبير من اللقى الأثرية.