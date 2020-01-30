أخبار مصر | "محلية البرلمان" توصي باستكمال رصف وتطوير طريق الخدمة ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محلية البرلمان" توصي باستكمال رصف وتطوير طريق الخدمة ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، باستكمال أعمال رصف وتطوير طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور، وعدم تعطيله بسبب أعمال توسعة الطريق الدائرى، للتخفيف عن المواطنين ورفع المعاناة عنهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، ونائب بولاق الدكرور، بشأن توقف العمل في رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور، ونقل مسجد التقوى التابع لوزارة الأوقاف لوجوده في منتصف الطريق، ما يعوق أعمال تطوير شارع ترعة عبدالعال (1)، لأنه يمثل محورًا مروريًا هامًا.

وأوصت اللجنة بإزالة مسجد في منتصف مشروع تطوير شارع ترعة عبد العال في فيصل، لأنه يمثل محورا مروريا هاما، على أن يتم إيجاد مكان بديل للمسجد لخدمة الأهالي.

