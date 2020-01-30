أخبار مصر | برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة التعدي على الأطفال داخل مؤسسات الأيتام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة التعدي على الأطفال داخل مؤسسات الأيتام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن استيائها من تكرار حالات الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال داخل مؤسسات الأيتام، مطالبة بتغليظ العقوبات على من ينتهك حق الطفل اليتيم وتنفيذ العقوبة التي ينص عليها قانون العقوبات على الأشخاص الغير مؤتمنين على الأطفال المتواجدين في مؤسسات الإيواء وليست مجرد الإقالة من المنصب فهذا لا يكفي.

وأضافت في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أنه لابد من إقامة وزارة التضامن الاجتماعي لدورات تدريبية وتوعوية للعاملين داخل مؤسسات الأيتام واختبار قدراتهم على التعامل مع الأطفال، بالإضافة إلى عمل اختبارات نفسية وعقلية للأشخاص القائمين على رعاية الأطفال لمعرفة مدى اتزانهم النفسي.

وأوضحت عضو لجنة التضامن، أنه لابد من زيادة الرقابة من قبل الوزارة على مؤسسات الأيتام وعمل زيارات دورية للمؤسسات التي تمارس العنف ضد الأطفال والتفتيش عليهم باستمرار ومتابعة أعمالهم، بالإضافة إلى خضوع الأطفال الذين تعرضوا للاعتداءات لدورات العلاج النفسي لتقليل الاضطرابات النفسية والعقلية بسبب حالات التعذيب الذي تعرضوا لها.

وكان المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أمر بفتح تحقيق عاجل، حول واقعة اعتداء مدير دار ايتام "نهر الحياة" في العاشر من رمضان، على نزيلات الدار من الفتايات، بالضرب المبرح وتوجيه السباب والشتائم، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مسئولة الدار بالاعتداء على الفتايات بمواقع التواصل الاجتماعي.

