أخبار مصر | وزير الشباب والرياضة في حوار مفتوح بمعرض القاهرة للكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة في حوار مفتوح بمعرض القاهرة للكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بمجموعة من الشباب المترددين على معرض القاهرة الدولي للكتاب، في ندوة حوارية أقيمت بقاعة شباب أفريقيا بمعرض الكتاب بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور مجموعة من الأبطال الرياضيين.

وتقام فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل السنغال ضيف شرف هذه الدورة.

وفي مستهل حديثه، عبر وزير الشباب والرياضة عن إيمانه بأهمية ودور الكتاب في نشر المعرفة والثقافة والعلم داخل المجتمع، مشيرًا إلى التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والثقافة في نشر الثقافة والتوعية بمختلف القضايا بين الشباب في جميع المحافظات.

وأكد أن مؤسسات الدولة المصرية تعمل في إطار تكاملي في سبيل خدمة الشباب وفق الاستراتيجية العامة للدولة التي تضعها القيادة السياسية، مشيرًا إلى حجم التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة، وتتطلب مواجهتها إيمان كامل من الشباب بوطنهم، والقيام بأدوارهم على أكمل وجه.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة تركز على الدمج بين قطاعي الشباب والرياضة، والعمل على اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتهم، ودعم أبطال مصر ومؤازرتهم، والتوجه نحو نشر ممارسة الرياضة بالمجتمع.

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وخلال اللقاء تم فتح باب الاستفسارات حول توجه الدولة لتمكين الشباب، وتدريبهم وتأهيلهم، ودور وزارة الشباب والرياضة في إعداد الرياضيين والاستعداد للأولمبياد القادمة، وآليات دعم ذوى الهمم والقدرات الخاصة.

وفي معرض رده أوضح وزير الشباب والرياضة أن سياسة العمل بالوزارة تعتمد على تقييم دوري للبرامج والمشروعات المنفذة وقياس نتائجها والتأكد من تحقيق الاستفادة المثلى منها بمشاركة أكبر عدد من الشباب، علاوة على الاهتمام بقطاع البطولة وقطاع التنمية الرياضية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن تمكين الشباب يظهر بشكل واضح في مختلف المؤسسات بالدولة، وذلك بفضل الاهتمام الواضح للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، لافتًا إلى ضرورة حرص الشباب على تطوير ذاتهم بشكل مستمر والإصرار على النجاح والتفوق.

كما تحدث الوزير عن أبرز الإنجازات التي يحققها أبطال مصر في مختلف الألعاب ويسطرونها في سجل الرياضة المصرية، مشيرًا إلى المشروع الذي تتبناه الوزارة في "المشروع القومي للناشئين والموهبة والبطل الأوليمبي" لاكتشاف وانتقاء المواهب وفق قياسات علمية دقيقة لتكوين قاعدة من الأبطال الرياضيين الواعدين.

حضر الندوة الحوارية من الأبطال الرياضيين كل من "زياد السيسي لاعب المنتخب الوطني للسلاح، أية أيمن عباس البطلة البارالمبية في السباحة، شيماء سامي البطلة البارالمبية في ألعاب القوى، اللاعب محمد عامر لاعب المنتخب الوطني لسلاح السيف، اللاعب محمد إبراهيم كيشو بطل منتخب مصر للمصارعة، اللاعبة هادية حسني لاعبة المنتخب المصرى للريشة الطائرة، وجيانا فاروق لاعبة المنتخب للكاراتيه"، وذلك في إطار تدشين مبادرة" الرياضيون يقرأون".