أخبار مصر | كاهن وجماجم وأواني فخارية.. تفاصيل الكشف الأثري الجديد بتونا الجبل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاهن وجماجم وأواني فخارية.. تفاصيل الكشف الأثري الجديد بتونا الجبل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت كريمان عبد العليم مفتشة آثار بالمنيا وعضو البعثة الأثرية العاملة في منطقة تونا الجبل، إن البعثة على مدى ثلاثة مواسم حققت عدد من الإنجازات أبرزها الكشف عن 35 مقبرة، و90 تابوتًا، و10 آلاف تمثال أوشابتي، يرجع عمرها إلى 3000 عام مضت.



فيما أوضح سيد عبد العزيز مفتش آثار وعضو البعثة، أن الكشف يضم عدد كبير من التوابيت أبرزها تابوت لأحد الكهنة عليه كتابات هيروغليفية وتابوت صغير يرجح أنه لابنه.



وتابع: يضم الكشف أيضا أواني فخارية بها بقايا مواد تحنيط ومجموعة من الجماجم لأن اللصوص تمكنوا من الوصول للجزء الشرقي من المقبرة، ومجموعة تماثيل أوشابتي وأواني فخارية بها بقايا مواد تحنيط.