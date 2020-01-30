مصر | رئيس نادي قضاة مصر يلتقي وزير الداخلية.. ويثمن تضحيات رجال الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نادي قضاة مصر يلتقي وزير الداخلية.. ويثمن تضحيات رجال الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، ووفد من أعضاء مجلس الإدارة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الثامن والستين.

وأكد رئيس نادي القضاة، خلال اللقاء، أن قضاة مصر يقدرون ويثمنون تضحيات رجال الشرطة لحفظ الأمن وحماية الجبهة الداخلية وأن الشعب المصري العظيم يثبت يوما بعد آخر وعيه الكبير لحجم الأخطار التي تحيط به ففي ظل ازدياد المخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة أثناء القيام برسالتهم ومنهم من سطر بأرواحهم ودمائهم وبسالتهم صفحات مجد وفخار في سجل الوطنية العريقة إلا إنه رغم ذلك فإن المتابع يشهد تزايدا ملحوظا في أعداد المتقدمين للدخول للكليات العسكرية لنيل شرف خدمة هذا الوطن العظيم

وكما شدد، على تكاتف قضاة مصر مع قوات الشرطة الباسلة من أجل الدفاع عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعي.

وأعرب وزير الداخلية في اللقاء، على تقديره للقضاء المصري الشامخ وللقضاة الأجلاء في إقرار الحقوق وإرساء دعائم العدالة وإشاعة الطمأنينة في المجتمع وحفظ كيانه، فمن خلال أحكامهم العادلة تتجلى مباديء سيادة القانون، وهو ما يعزز مظاهر الثقة في الدولة المصرية على المستويين المحلي والدولي فإذا اطمأن الناس للقضاء انطلقت كوامن ملكات البذل والإبداع والإسهام في خدمة البلد والدفاع عن مقوماته، والسعي لتنميته وازدهاره.