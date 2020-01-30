مصر | حبس شاب لممارسته الشذوذ عبر مواقع التواصل بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس شاب لممارسته الشذوذ عبر مواقع التواصل بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحبس٤ أيام على ذمة التحقيقات، لممارسته الشذوذ الجنسي، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بمقابل ٢٥٠٠ في الليلة.

وباشرت نيابة العجوزة، التحقيق في واقعة سقوط شاب شاذ جنسيا في عقده الثاني من العمر، لممارسته الشذوذ الجنسي واستقطاب الزبائن عن طريق انشاء صفحة علي أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمقابل ٢٥٠٠ جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط شاب شاذ جنسيًا ويدعى "م.م" يبلغ من العمر ٢٨ عامًا، حيث قام بإنشاء صفحة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي"الفيس بوك"، للإعلان عن ممارسة الشذوذ الجنسي مع الآخرين بالعجوزة مقابل مبلغ مادي يقدر ٢٥٠٠ جنيه، ويقوم عن طريق الصفحة بعرض معلومات ومحادثات لاستقطاب الزبائن، وخاصة القادمين الخليج.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهم للتواصل معه على أنه يريد ممارسة الشذوذ الجنسي معه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب وتم ضبط المتهم والقبض عليه.

وبمواجهته اعترف بقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لراغبي المتعة الجنسية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات