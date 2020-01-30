شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يبدأ إعادة ترتيب البيت من محطة «التنشيط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إعادة ترتيب البيت السياحي من داخل هيئة تنشيط السياحة وضخ دماء جديدة في القطاع، والذي بدأ بتعيين آيتن فؤاد في منصب نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، وتمتلك خبرة في مجال التسويق، وتعيين ماجد أبوسديرة رئيسًا لقطاع السياحة الدولية، وهو القطاع المعني بإدارة المكاتب الخارجية، ويعد قلب هيئة تنشيط السياحة. ويمتلك أيضا خبرة في السوق الإسبانية، وتعيين ريهام وحيد مستشارًا لوزير السياحة.

وأكد أن هناك مجموعة من الملفات العاجلة حاليا على طاولة هيئة تنشيط السياحة، من بينها ملف الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير والمقرر افتتاحه هذا العام، وكما يعد أبرز الملفات التي تعمل عليها الوزارة والهيئة خلال بورصة برلين للسياحة التي تنطلق مطلع مارس المقبل، ومن المتوقع أن يشهد حفل افتتاح المتحف الكبير تغطية من وسائل الإعلام الدولية ويحظى باهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة المهتمة بالسياحة حول العالم.

ومن المنتظر أن يعيد الوزير ترتيب أوضاع المكاتب الخارجية خلال الفترة المقبلة، ويشهد ملف السياحة المستجلبة حالة من النمو على مستوى حجم الحركة الوافدة، وتشير التقارير الصادرة عن سوق السفر العربية إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم ايرادات السياحة في غضون السنوات الـ 4 المقبلة إلى 29.7 مليار دولار.