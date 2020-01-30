الخشت يكشف تفاصيل المواجهة مع شيخ الأزهر على صفحات الخليج 365

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة يتحدث للمرة الأولى بعد مواجهة الإمام الأكبر.. شيخ الأزهر يدافع عن الأشاعرة.. والرسول لم يكن أشعريا.. نعيش جمودا فكريا منذ أكثر من 7 سنين.. وعلينا تفكيك العقل التقليدى والتمييز بين المقدس والبشرى.. «الطيب» نسب لى كلاما لم أقله.. وتجديد الخطاب الدينى ليس حكرا على مؤسسة بعينها، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة السادسة من العدد الورقى. وداخل العدد وداخل العدد ـ الرئيس يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين فى الصين Advertisements ـ اعترافات خلية إرهاب الإخوان الإلكترونى: شركة تجارة عملة مولت عمليات التجنيد على "تليجرام وفيس بوك" ـ اعترافات خلية إرهاب الإخوان الإلكترونى: شركة تجارة عملة مولت عمليات التجنيد على "تليجرام وفيس بوك" ـ الأهلى يتدرب تحت حراسة الشرطة فى أم درمان قبل مواجهة الهلال ـ «تخفيض أسعار الغاز» يعيد الشركات الكبرى لخريطة المنافسة ـ «تخفيض أسعار الغاز» يعيد الشركات الكبرى لخريطة المنافسة ـ بدء اختيار رؤساء كنترولات ولجان الثانوية العامة ـ اللواء محمود توفيق يستقبل وزير الدفاع ويؤكد: الجيش والشرطة جناحا الأمن فى مصر ـ اللواء محمود توفيق يستقبل وزير الدفاع ويؤكد: الجيش والشرطة جناحا الأمن فى مصر



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