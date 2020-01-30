شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يخطب الجمعة فى أسوان " عن علو الهمة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، خطبة الجمعة ،تحت عنوان : " علو الهمة سبيل الأمم المتحضرة " فى أسوان ويلتقى قيادات الدعوة بالمحافظة ويبحث عددا من المشروعات الجارى تنفيذها .

وتنظم وزارة الأوقاف قافلتين دعويتين موسعتين لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : ( المنيا ، والبحيرة ) ، غدا الجمعة ، تحت عنوان :” علو الهمة سبيل الأمم المتحضرة ” مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية ، وبرعاية وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة.

القافلة الأولي : إلى محافظة المنيا (مركز بني مزار) ويشارك فيها كل من :

الشيخ / أحمد محمد عبد العزيز

الشيخ / عمر محمد عقيلي

الشيخ / محمد إسماعيل علي

الشيخ / أبو بكر عبد الستار حميده

الشيخ / محمد جمال عبد الله حسن

الشيخ / عبد الرحمن محمد السيد عكاشة

الشيخ / أشرف محمد عبد الله

الشيخ / محمد أبو غنيمة محمود

الشيخ / مصطفى عبد الحي أحمد

الشيخ / أحمد محمود محمد زيدان

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القافلة الثانية : إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ/ ابراهيم شعبان إبراهيم ناصر

الشيخ / رضا محمود علي

الشيخ / السيد رفاعي مرسي المسيري

الشيخ / محمد سعيد أبو خليل

الشيخ / محمد عيد العقدة.

حددت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى. وقالت الأوقاف، أنها واثقة فى سعة أفقهم العلمي والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.



