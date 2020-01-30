اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين فى العودة من الصين. الرئيس يوجه باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين فى العودة من الصين إحالة أوراق الجزار المتهم بذبح أسرة كاملة فى كفر الدوار للمفتى مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى الصين لمنع تسلل فيروس كورونا هزة أرضية بقوة 5.7 درجة شمال غرب الإسكندرية للمرة الثانية دون خسائر Advertisements الآثار: 16 مقبرة و10 آلاف تمثال و5 توابيت أبرز اكتشافات الموسم الحالى.. صور أسعار الذهب ترتفع 8 جنيهات اليوم الخميس وعيار 21 يسجل 700جنيه للجرام مقتل 36 شخصًا فى هجمات شنها متمردون على قرى شرق الكونغو الديمقراطية أمطار بمناطق متفرقة على الوجه البحرى غدا والصغرى بالقاهرة 11 درجة الأهلى يغادر القاهرة متوجها إلى السودان لمواجهة الهلال ..صور مصدر بالأهلى: اتجاه للإبقاء على صالح جمعة بعد فشل تسويقه

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