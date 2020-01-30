شكرا لقرائتكم خبر عن فوبيا كورونا.. أستراليون يرفضون إسعاف عجوز صينى خوفا من الفيروس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض المارة فى أستراليا، إجراء إنعاش القلب لرجل صينى ستيني أصيب بنوبة قلبية بسبب مخاوفهم من إصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب حتى الآن 7 حالات، مما خلق حالة من الفوبيا لدى المواطنين.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن الرجل البالغ من العمر 60 عاما، توفى إثر سكتة قلبية خارج مطعم فى الحى الصينى بسيدنى مساء الثلاثاء الماضى، بينما حاول المسعفون إنقاذ حيث سقط أمام المطعم الصينى، ولكنه توفى فى مكان الحادث.





وأوضح التقرير، أنه اكتشف إصابة 7 أشخاص بعد عودتهم إلى أستراليا من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشى فيروس كورونا، منهم أربعة فى ولاية نيو ساوزث ويز وأثنان فى ولاية فيكتوريا وحالة واحدة فى ولاية كوينزلاند، وجميعهم حالتهم مستقرة وتمت معالجتهم فى المستشفى، وتم تأكيد الحالة الأخيرة فى كوينز لاند، مساء الأربعاء لمواطن صينى يبلغ من العمر 44 عاما، كان يقيم فى أحد الفنادق، وتم عزلة بالمستشفى، كما يتم إجراء الاختبارات الآن على 17 حالة فى ولاية نيو ساوث ويلز، من ضمنها طفل عمره عامhن.

يشار إلى أنi وصل عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 170 شخصاً الخميس، بعد ارتفاع غير مسبوق لعدد الوفيات خلال يوم واحد، في حين بدأت عملية إجلاء الفرنسيين، بعد الأمريكيين واليابانيين، من ووهان المعزولة عن العالم.

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وتعقد منظمة الصحة العالمية، التي دعت "العالم بأسره للتحرك" لمواجهة الفيروس، اليوم الخميس اجتماعاً لاتخاذ قرار حول ما إذا كان هذا المرض "يشكل حالة طوارئ صحة عامة ذات بعد دولي".

وأعلنت السُلطات الصينيّة اليوم الخميس تسجيل 38 حالة وفاة إضافيّة بالفيروس في مقاطعة هوباي في وسط الصين خلال 24 ساعة، وهو أعلى ارتفاع يومي في الوفيات منذ بدء تفشي المرض في ديسمبر، ما يرفع عدد الوفيات إلى 170.

وارتفع عدد المصابين إلى 7700 شخص في البر الصيني (خارج هونغ كونغ). وهذا الرقم تخطّى عدد الإصابات عند انتشار فيروس سارس (متلازمة الالتهاب التنفّسي الحاد) الذي أصاب 5327 شخصًا في 2002 و2003 وأدّى إلى وفاة 774 شخصًا في العالم بينهم 349 في البرّ الصيني ومدينة ووهان الصينية حيث ظهر المرض وتفشى، مقطوعة عن العالم منذ أسبوع، كما مقاطعة هوباي بأكملها تقريباً.

وفيما يعزل هذا الحجر الصحي القاسي الذي فرض في 23 يناير على 56 مليون شخص يقطنون المنطقة عن العالم، نظمت الولايات المتحدة واليابان عمليات إجلاء لجزء من مواطنيهما.