شكرا لقرائتكم خبر عن «تمريض الإسكندرية» تختتم دورة الـ«HIS» لتدريس نظم المعلومات الصحية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت كلية التمريض في جامعة الإسكندرية دورة تدريب المتدربين ببرنامج نظم المعلومات المعنيين بالصحة HIS والمعتمد من مؤسسة icdl Arabia بمشاركة وحضور عدد كبير من المتدربين في البرنامج وكذا الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أمس بمشاركة 16 متدرباً من المعيدين والأساتذة المساعدين و4 مدربين معتمدين و4 مراقبين دوليين.

وقالت الدكتورة نفرتيتى حسن زكى، عميد كلية التمريض الجديدة في جامعة الاسكندرية، إن الدورة التي حضرها إلى جانبها كلاً من الدكتورة مها عادل عميد الكلية السابق والدكتورة رشا احمد فؤاد القائم بعمل عميد الكلية السابق ووكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة تهدف إلى تخريج كوادر من المتدربين الدوليين لتدريس البرنامج في المؤسسات الاكاديمية والصحية ومما يؤكد على نجاح البرامج بعد عام من تطبيقة على تدريب طلاب القطاع الطبى من طلاب الامتياز وكذلك ناجاحه على طلاب الدراسات التكميلية بالمعاهد الفنية الصحية وبالتعاون مع القطاعات الصحية المختلفة ما يؤكد ريادة البرنامج ونجاحه.

وأشارت إلى أن البرنامج يقوم بعمل دراسات برامج لتطوير نظم المعلومات الصحية بكافات القطاعات الصحية بهدف تخريج كوادر على مستوى عالى من الجودة والاداء في ظل التطور السريع في القطاعات الصحية على المستويين الإقليمى والدولى.

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ووجهت العميدة الجديدة الشكر للحضور لمشاركتهم في انجاح البرنامج التدريبى، واستمرار العمل على تطوير البرنامج وتنمية مهارات نظم المعلومات الصحيه لطلاب مرحلة الامتياز بالكلية.

وأعرب أحمد صقر المدير الإقليمى لمؤسسة ICDL Arabia عن سعادته لتواجده في رحاب جامعة الإسكندرية وكلية التمريض وأثنى على التعاون المثمر بين كلية التمريض ومؤسسة ICDL Arabia في نجاح البرنامج التدريبى.

وقدم محمد عطية مدير نادى تكنولوجيا المعلومات في جامعة الاسكندرية عرضا تقديمياً عن تطوير برامج التدريب على نظم تكنولوجيا المعلومات الصحية HIS وعرض كامل عن أعداد المتدربين الذين أجتازوا الأختبار الدولى والذى تجاوز 1000 متدرب بعد مرور عام من تطبيق البرنامج التدريبى على طلاب القطاع الطبى .

في نهاية الاحتفال كرمت العميدة المدربين والمراقبين الدولين لبرنامج نظم المعلومات الصحية HIS وأهدت المدير الإقليمى لمؤسسة ICDL Arabia درع التميز على الدعم المستمر المقدم لكلية التمريض في نجاح البرنامج التدريبى .