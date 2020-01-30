شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارة الإسكندرية» تدشن «استثمر أهم ما تملك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة في جامعة الإسكندرية، أستاذ التمويل والاستثمار، خبير البورصات والأسواق المالية، أن الكلية تدشن بدءاً من 1 فبراير المقبل مبادرة «استثمر أهم ما تملك» وهو الوقت لاستغلال طاقات الطلاب خلال اجازة نصف العام.

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وأشار إلى أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية والمؤتمرات الاقتصادية والدورات التدريبية بالتعاون مع مديرية القوى العاملة لمدة أسبوع في 11 تخصص مهنى وهى اللحام والخراطة وميكانيكا السيارات والتفصيل والخياطة وصيانة الحاسب الالى وصيانة المحمول والنقش والزخرفة والتبريد والتكييف والكهرباء تركيبات وصيانة اجهزة منزلية وألوميتال.

وأوضح «العميد» – لـ«المصرى اليوم» – أنه سيتم بدء أولى فعاليات المبادرة السبت وتستمر 3 أيام لتنظيم دورة تدريبية بعنوان«الصكوك الاسلامية ودورها في التنمية» وذلك بالتعاون بين الكلية والجمعية العلمية لنادى الاستثمار مشيرا إلى أنه سيحاضر في الدورة بالقاء محاضرة إلى جانب الدكتور محسن عادل عضو المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية.

وقال «الصيفى» أن اليوم الاول يشهد محاضرة للدكتور محسن عادل لشرح قانون الصكوك في مصر فيما يقوم هو على مدار يومين بشرح مقدمة عن التمويل الاسلامي أو الأخلاقي وأنواع الصكوك والتي تعد أهم ابتكارات التمويل الإسلامي مشيرا إلى ان محاضرته تتناول أنواع الصكوك الـ14 وهي صكوك الاجارة لأصول موجودة بالفعل وصكوك الاجارة لأصول مستقبلية وصكوك خدمات موجودة بالفعل وصكوك خدمات لأصول مستقبلية وصكوك مضاربة وصكوك مشاركة وصكوك وكالة وصكوك لعقود امتياز وصكوك مغارسة وصكوك مساقاه وصكوك مزارعة وصكوك مرابحة وصكوك سلم وصكوك الاستصناع ثم تطبيقات لإستخدام هذه الصكوك في التنمية المستدامة والتي تقوم بها الدولة.