شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الله لا يغفر لمن يأكل حقوق الناس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله لا يغفر لمن ياكلون حقوق الناس، أو ظلم احدا، لان الله لا يمكن أن يسامح في حقوق الناس.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس:«كل واحد أكل أموال الناس بالباطل يرد لهم حقوقهم، اللى أكل ميراث اخته، واللى أكل مهر زوجته، وهو قادر يدفعه، عليهم أن يتحللوا من حقوق الناس عشان يدخلوا في مغفرة الله».