شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي القضاة يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ68 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، الخميس، أن المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، ووفد من أعضاء مجلس الإدارة، هنأوا اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة الـ68.

وأكد المستشار عبد المحسن، في اللقاء أن قضاة مصر يقدرون ويثمنون تضحيات رجال الشرطة لحفظ الأمن وحماية الجبهة الداخلية، وأن الشعب المصري العظيم يثبت يومًا بعد آخر وعيه الكبير لحجم الأخطار التي تحيط به ففي ظل ازدياد المخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة أثناء القيام برسالتهم ومنهم من سطر بأرواحهم ودمائهم وبسالتهم صفحات مجد وفخار في سجل الوطنية العريقة، إلا أنه رغم ذلك فإن المتابع يشهد تزايدا ملحوظا في أعداد المتقدمين للدخول للكليات العسكرية لنيل شرف خدمة هذا الوطن العظيم

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كما شدد رئيس النادي، على تكاتف قضاة مصر مع قوات الشرطة الباسلة من أجل الدفاع عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعي

ومن جهته، أعرب وزير الداخلية، في اللقاء على تقديره للقضاء المصري الشامخ وللقضاة الأجلاء في إقرار الحقوق وإرساء دعائم العدالة وإشاعة الطمأنينة في المجتمع وحفظ كيانه، فمن خلال أحكامهم العادلة تتجلى مباديء سيادة القانون، وهو ما يعزز مظاهر الثقة في الدولة المصرية على المستويين المحلي والدولي فإذا اطمأن الناس للقضاء انطلقت كوامن ملكات البذل والإبداع والإسهام في خدمة البلد والدفاع عن مقوماته، والسعي لتنميته وازدهاره.

وفي نهاية اللقاء قدم المستشار محمد عبد المحسن، درعا لوزير الداخلية، تعبيرا عن تقدير قضاة مصر لدور الشرطة الكبير في تحقيق رسالة الأمن وإرساء دعائم الاستقرار.

كما قدم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، درع الشرطة المصرية للمستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي، تأكيدا على اعتزازه بالقضاء المصري ورجاله الأجلاء وعلى التكامل بين الشرطة والقضاء للحفاظ على احترام القانون.