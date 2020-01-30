شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة» ينظم ورشة «الألعاب المعرفية» للأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ورشة عمل تحت عنوان «الألعاب المعرفية» بجناح الطفل؛ والتي تأتي ضمن ورشاته الدامجة للأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 .

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تعرف الأطفال المشاركين بالورشة على كيفية إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والمعدنية، كما تضمنت الورشة لعبة الأسئلة المعرفية التي اشتملت على عدد من الأسئلة حول الإعاقة والدمج .

وهدفت الورشة إلى تنمية الوعي لدى الأطفال المشاركين بأهمية البيئة وأثر تلوثها على صحتهم، وإعادة تدوير الموارد البيئية المتاحة في الإستخدام اليومي كالموادر البلاستيكية بدلاً من التخلص منها، للحفاظ على البيئة من التلوث، فضلاً عن تنمية وعيهم بأهمية قبول الإختلاف وإحترامه .

والجدير بالذكر، أن المجلس يشارك هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحه في بلازا 2، الذي يضم منتجات ثقافية وفنية لأكثر من 200 فنان من ذوي الإعاقات المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال أيام المعرض، والتي يهدف من خلالها إلى توعيه رواد المعرض بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، وزيادة نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في هذا الحدث الثقافي الدولي الضخم، ودعم وتشجيع الفنانين من ذوي الإعاقة للمشاركة في المعرض بأعمالهم الفنية في إطار مبدأ الدمج .