شكرا لقرائتكم خبر عن بتخفيضات 10%.. نائب محافظ البحر الأحمر تفتتح معرض «الوطنية لاستثمارات الأوقاف» بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر اليوم الخميس، معرض بيع منتجات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف والتي تضمنت العديد من المنتجات منها (سجاد سيجال دمنهور- والاثاث المنزلي والمكتبي- أعمال التصميمات والتطشيبات)، وذلك في إطار حرص المحافظة على تنشيط مدينة الحرفين وجذب اصحاب الورش وأهالي المحافظة إليها.

خلال الافتتاح أكدت عطية أن محافظ البحر الأحمر، خصص ثلاثة محلات لعرض المنتجات بها، على أن يكون المعرض مفتوح بصفة مستمرة، وبأسعار مخفضة لأهالي المحافظة.

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وأشارت نائب محافظ البحر الأحمر إلى أن هناك العديد من التسهيلات التي يقدمها المعرض أبرزها بيع منتجات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بتخفيض 10%، وتقسيط لمدة سنة بدون فوائد على منتجات الأثاث وتخفيض 10%، أو تقسيط لمدة عام بدون فوائد على أعمال التشطيبات وكذلك التقسيط لمدة عام على منتجات السجاد، لجميع الموظفين بديوان عام المحافظة ومختلف المديريات الحكومية.

وعلي هامش الافتتاح قامت نائب محافظ البحر الأحمر بتفقد المحلات التجارية والورش بمدينة الحرفيين للاطمئنان على مدي جاهزية هذه الورش والمحلات من أعمال التشطيب وتوصيل المرافق بها قبل تسليمها لمستحقيها.

وتزامناً مع افتتاح المعرض كشفت ان محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى وجه بإضافة 6 سيارات أجرة «سيرفيس» للعمل من خط النجدة إلى مدينة الحرفيين والمدينة الصناعية، وذلك في إطار التيسير على أبناء المحافظة من خلال توفير وسيلة انتقال آمنة وموجودة على مدار الساعة.