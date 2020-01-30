شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد الدولي» يتوصل لاتفاق على برنامج إقراض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار مع الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن على برنامج جديد بقيمة 1.3 مليار دولار، مدته أربع سنوات، يهدف لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز خلق الوظائف مع تعزيز استقرار المالية العامة.

وأضاف الصندوق، في بيان، أن البرنامج الذي تم ترتيبه وفق «تسهيل الصندوق الممتد» يجب أن توافق عليه إدارة صندوق النقد وأن يقره المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما يُتوقع أن يحدث في مارس.

وقال إن جدول أعمال الإصلاح الهيكلي في الأردن «مصمم لتحسين مناخ الاستثمار وخفض التكاليف على الشركات، وهو ما سييسر خلق الوظائف، بينما يحمي أيضا الفقراء والفئات الأكثر ضعفا في الأردن».