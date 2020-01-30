شكرا لقرائتكم خبر عن مُقدم «أحلام مواطن»: لا نبحث عن ركوب «التريند».. وهدفنا مساعدة الناس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي هاني عبدالرحيم، مقدم برنامج «أحلام مواطن»، عبر فضائية «المحور»، إن هدف البرنامج ليس البحث عن المشاهدات أو تقديم مادة إعلامية مُثيرة للجدل، لكن البرنامج على مدار 3 حلقات حتى الآن يحاول تقديم محتوى جيد يُفيد وينفع المشاهدين.

وأضاف أن البرنامج سيكون مع المواطن في كل شارع وفي كل قرية وفي كل محافظة، حيث عرض البرنامج جولاته في الحلقة الأولى، ولمدة ثلاثة أيام من 13 إلى 15 فبراير المقبل، ستكون هناك جولة للبرنامج في محافظة الأقصر، تحت عنوان «مبادرة أهالينا» بقافلة طبية شاملة لتوفير الأدوية اللازمة للمحتاجين في القرى الأكثر احتياجًا في المحافظة.

وتابع: «سما المصري راحت معرض الكتاب بالبيجاما وحصدت مليونًا و800 ألف مشاهدة للفيديو بتاعها في 24 ساعة، وإحنا بنقدم خير وبنساعد الشباب وبنروح في جولات كثيرة على مستوى المحافظة، لكن هل هنعمل مليون و800 ألف مشاهدة زي سما؟!»، معقبًا: «الفرق أننا نقدم شيئًا يُجبر الناس على احترامنا في أي مكان».