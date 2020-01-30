شكرا لقرائتكم خبر عن «شعبة الملابس»: تخفيضات الأوكازيون الشتوي تصل إلى 50% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأوكازيون الشتوى بدأ رسميا في 27 يناير الجاري، لكنه عمليا بدأ منذ ما يقرب من شهر في عدد كبير من محال الملابس بسبب حالة الركود التي تشهدها محال الملابس وضعف الاقبال على الشراء من قبل المواطنين وانخفاض نسبة المبيعات.

وقال زنانيري لـ«المصري اليوم» إنه يتوقع ألا ينتهي الأوكازيون بنهاية شهر فبراير المقبل كما هو معلن، على أن يستمر حتى عيد الأم في شهر مارس، لتكون فرصة لجميع المحال في تحقيق أعلى نسبة مبيعات هذا العام.

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وأوضح نائب رئيس شعبة الملابس أن الأوكازيون سيساهم في تحريك وزيادة المبيعات لتصل إلى 60% متوقعا عدم ارتفاع أسعار الملابس الصيفية في الموسم القادم بسبب تراجع سعر الدولار، وهناك توقعات بمزيد من التراجع الفترة المقبلة.

وأكد أن تراجع الدولار الفترة الماضية ساهم في انخفاض أسعار الملابس المستوردة والتي تبلغ نسبتها بالسوق المصرية ما بين 40 إلى 50% والركود يسيطر عليها أيضا.

وقال فؤاد السيد، صاحب محل ملابس بمنطقة وسط البلد، إن التخفيضات في الأوكازيون تتراوح ما بين 25% إلى 60% ومن الممكن أن تصل إلى أكثر من ذلك على الرغم من أن الكثير من المحال بدأت بالفعل في الإعلان عن وجود تخفيضات على شراء الملابس قبل الإعلان عن موعد الأوكازيون لزيادة المبيعات وبالفعل هناك انتعاشة ملحوظة في حركة المبيعات بعد الإعلان عن الخصومات.

وقال محمد نور، صاحب محل ملابس بمنطقة السيدة زينب، إن الإقبال على شراء ملابس فصل الشتاء هذا العام ضعيف نتيجة ارتفاع الأسعار وإن حجم مبيعات الملابس في المحال قبل الإعلان على الخصومات لا تتجاوز الـ 20% وهذه النسبة لا تلبى مستهدفات المحال وذلك للعديد من الأسباب من أهمها ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين والاتجاه إلى شراء السلع الضرورية والأساسية، متمنيا رواجًا في المبيعات الفترة المقبلة بعد إعلان الخصومات.