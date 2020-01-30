شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تحتفي بالموهوبين من العاملين وأبنائهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفت وزارة المالية، برعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالموهوبين من العاملين وأبنائهم الذين شاركوا في «معرض المواهب» الذي نظمته وحدة «تكافؤ الفرص»، وقام الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، بتكريم 110 من المتميزين قائلًا: «رأينا وسمعنا نماذج مضيئة من المبدعين» تبعث برسالة أمل في غد أفضل لمصر بقوة شبابها وإسهاماتهم الخلاقة التي ترتكز على السعي الجاد للابتكار، خاصة في ظل البيئة المحفزة للمبدعين في شتى المجالات.

أضاف د. أبوعيش أن هذا المعرض يأتي ضمن المبادرات الإيجابية التي تتبناها وزارة المالية لتعزيز التواصل الاجتماعي والإنساني مع الموظفين، بما يسهم في تحقيق «الرضا الوظيفي» وتحفيزهم لبذل قصارى جهدهم، على النحو الذي يرفع جودة الأداء بمختلف القطاعات، ويساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.

أشار إلى أن هذا المعرض يعكس اهتمام وزارة المالية بتشجيع ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة لدى الموظفين وأسرهم، بما يجعلهم أدوات فاعلة للإسهام الإيجابي في تحقيق النمو الاقتصادي، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحًا أن اكتشاف المواهب وتنمية المهارات يسهم في تشجيع العاملين على دعم قدراتهم الوظيفية والتقنية وفق أحدث الخبرات الدولية، بما يضمن رفع كفاءة منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت داليا فؤاد، رئيس وحدة «تكافؤ الفرص»، أن العارضين جذبوا أنظار رواد «معرض المواهب» بإنتاجهم الأدبي والفني والحرفي والرياضي الذي بدا واضحًا في العديد من المشغولات اليدوية والجلدية والخشبية و«الكروشيه» واللوحات الفنية و«الديجيتال» والمأكولات والحلويات إضافة إلى الإنشاد الديني والإلقاء الشعري، لافتة إلى أن هناك إبداعات متميزة لذوي الاحتياجات الخاصة تؤكد قدرتهم على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات في شتى المجالات.

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حضر فعاليات معرض مواهب المالية كل من عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ومحمد السبكي، رئيس قطاع الحسابات الختامية، وعماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، وهمت سيد، رئيس قطاع الأمانة العامة، ومحمد نيازي، رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية.

وأعرب المشاركون في «معرض المواهب» عن شكرهم وتقديرهم لوزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط، والتي شجعتهم واحتفت بهم وكرمتهم، ومنحتهم هذه الفرصة الغالية للتعبير عن أنفسهم وعرض مواهبهم، متعهدين ببذل المزيد من الجهد؛ بما يسهم في تطوير قدراتهم الإبداعية، والوظيفية أيضًا.

قال درويش البرنس، من العاملين بمصلحة «سك العملة والخزانة العامة»: شاركت بعدد من المنتجات الخشبية المطعمة بالصدف في «معرض المواهب» الذي يعد تقليدًا جديدًا بالوزارة، يعكس اهتمامها بتنمية مواهب العاملين وأسرهم.

أضافت إيمان أكرم أنور، ابنة سعاد عبدالمجيد هيكل، من العاملين بقطاع الهيئات والوحدات الاقتصادية، إنها شاركت بلوحاتها الفنية في الكثير من المعارض ولكنها تشعر بالفخر لتكريمها في الوزارة التي تعمل بها والدتها.

أكدت رؤى ابنة عادل عبدالجواد، في قطاع المديريات المالية بالوادي الجديد، وعمرها لا يتجاوز 10 سنوات، أنها تمتلك موهبة الرسم بالرمال وأن والديها كانا أكبر داعمين لها وقد قاما بتشجيعها على المشاركة لأول مرة في هذا المعرض للتعبير عن موهبتها، موضحة أنها تشكر وزارة المالية التي أتاحت هذه الفرصة الغالية لعرض إبداعاتها.

كان معرض المواهب قد شهد مشاركات مثمرة من عشرات العاملين وأبنائهم، عبروا من خلالها عن إبداعاتهم الثرية والمتنوعة.