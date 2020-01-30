شكرا لقرائتكم خبر عن «تربية الإسكندرية» تفتتح «علّم – ساعد – اربح» لدمج طلاب الجامعة بمشروع محو الأمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الخميس، أولى فعاليات الملتقى التدريبي الثالث في مجال محو الأمية (علم ـ ساعد ـ اربح)، وذلك بكلية التربية بهدف دمج طلاب الجامعة في مشروع مصر القومي للقضاء على الأمية.

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وأعرب «رمضان» عن سعادته بمشاركة هذا الحشد الكبير من الطلاب في فعاليات الملتقى، مؤكدًا أن الجامعة بدأت في ملف الأمية بقوة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحو الأمية للكبار والصغار، مضيفًا أن الحملة بدأت في الإسكندرية بمبادرة حي وسط بلا أمية وخلال فترة قصيرة ستكون الإسكندرية بلا أمية.

كما أكد الدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية، أن جامعة الإسكندرية تحمل على عاتقها التصدي لظاهرة الأمية لأن تكلفة الجهل يحمل الدولة أكثر من تكلفة التعليم وهدفنا هو جعل الأمي أداة في المجتمع ينتج وينمى بدلاً من أن يكون أداة سهلة في أيدي جماعات التطرف الفكري، مضيفاً أن الشباب عليهم مسؤولية كبيرة في مشاركة الدولة للقضاء على الأمية.

حضر الملتقى عمداء كليات التربية ووكلاؤها من قطاعي التعليم والطلاب وشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة نجلاء النحاس وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق عام ملف محو الأمية بالجامعة والدكتور حسن عابدين وكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب ومدير ومندوبو هيئة تعليم الكبار بالإسكندرية ولفيف من أساتذة الكلية وعدد من طلاب كليات التربية والتربية للطفولة المبكرة والتربية الرياضية بنين وبنات والتربية النوعية.