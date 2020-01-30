شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى صوفيا يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية بلغاريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل رئيس جمهورية بلغاريا، رومن راديف، الخميس، السفير خالد عمارة بمناسبة تقديم أوراق اعتماده كسفير لجمهورية مصر العربية لدى بلغاريا.

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وبهذه المناسبة، اجتمع الرئيس البلغاري بالسفير المصري عقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، حيث ألقى السفير عمارة الضوء على تنامي وتميز علاقات التعاون بين البلدين، والصداقة والاحترام المتبادلين بين الشعبين، وأكد تطلع مصر لتعميق علاقات التعاون مع بلغاريا في شتى المجالات.

ومن جانبه، عبر رئيس بلغاريا عن تقديره الشخصي العميق للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واهتمامه بالدور المهم الذي تلعبه مصر لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، ومواجهة مخاطر الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

وأشاد الرئيس البلغاري بمستوى العلاقات والتعاون المتميز القائم بين البلدين، مُعرباً عن تطلع بلاده لتعزيز هذا التعاون، وتكثيف الحوار البناء بين الدولتين.