شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مقبرة و70 تابوت وألف تمثال.. تفاصيل الكشف الأثري الجديد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت البعثة المصرية في منطقة آثار الغريفة التابعة لمنطقة آثار تونا الجبل بالمنيا، برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، الامين العام للمجلس الاعلى للاثار، في الكشف عن العديد من المقابر العائلية التي تخص كبار كهنة الاله جحوتى وكبار الموظفين بالاقليم الخامس عشر من اقاليم مصر العليا وعاصمته الاشمونين.

وجرى الكشف عن 35 مقبرة، 7 منها في الموسم الاول، و28 في الموسم الثانى والثالث، وتضم هذه المقابر اكثر من 70 تابوت حجرى مختلفة الاشكال والاحجام، من بينهم 5 توابيت على هيئة آدمية منقوشة باللغة الهيروغليفية.

ومن الآثار المكتشفة تابوت ارت حرو من الحجر الجيرى المصقول عليه كتابات هيروغليفية توضح القاب المتوفى، وأهمها عظيم الخمسة للاله تحوت وحور المقدس وكاهن اوزير ونوت والمشرف على الضياع وكاهن حتحور، وهو ابن لبسماتيك وابو حورس الذي اخد لقب امين الخزانة الملكية.

كما جرى اكتشاف تابوت حورس من الحجر الجيرى المصقول وعليه صور الالهة نوت ناشرة جناحيها اعلى الصدر واسفلها نقوش توضح القاب المتوفى وخاصة لقب امين الخزانة الملكية، إضافة إلى تابوت ايبى من الحجر الجيرى المصقول، وعليه 3 اسطر رأسية من الكتابات الهيروغليفية توضح اسم المتوفى.

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وتم اكتشاف تابوت جد جحوتى ايوف عنخ من الحجر الجير المصقول، والذى يعد من اهم التوابيت المكتشفة هذا الموسم نظرا للالقاب المدونة على غطائه، وهى امين الخزانة الملكية وحامل اختام مصر السفلى والسمير الوحيد للملك، وهى من الالقاب التي تلقب حكام الاقاليم في مصر الوسطى، إضافة إلى تابوت واس من الحجر الجيرى المصقول عليه كتابات هيروغليفية توضح القاب المتوفى واهمها لقب المساعد.

وقال الدكتور جمال السمسطاوي، مدير اثار المنيا، إنه تم العثور على 5 توابيت خشبية في حالة جيدة، بعضها عليه كتابات هيروغليفية توضح اسماء اصحابها مثل تابوت حر وتابوت جحوتى اير دى اس وتابوت حر وجا، إضافة إلى العثور على أكثر من 10 آلاف تمثال اوشابتى من الفيانس الازرق والاخضر اغلبها منقوش بالقاب المتوفى.

وجرى العثور على 8 مجوعات من الاوانى الكانوبية، وهم: مجموعة مكونة من 4 أوانى كانوبية من الحجر الجيرى الملون عليها نقوش لصاحبها مرى امون والذى اخذ لقب مغنى الاله تحوت، ومجموعة من 4 اوانى كانوبية من الالباستر لسيدة تدعى ومن سو، ومجموعة من 4 اوانى كانوبية من الالباستر لشخص يدعى حر، ومجموعة من 4 اوانى كانوبية من الالباستر للمدعو ايبى، ومجموعة من 4 اوانى كانوبية من العجائن الحجرية بدون نقوش تمثل ابناء حورس الاربعة، و3 مجموعات من الاوانى الكانوبية من الالباستر غير منقوشة ولكنها مصقولة.

وجرى العثور على اكثر من 700 تميمة مختلفة الاشكال والاحجام والمواد من بينها جعارين القلب المنقوش، وتمائم الالهة، واعمدة الجد رمز المعبود اوزير، والتمائم المصنوعة من الذهب الخالص، خاصة تميمة على شكل علامة البا المجنحة وتميمة عين الاوجات وتميمة على شكل الكوبرا المجنحة.

وتم العثور على العديد من الاوانى الفخارية مختلفة الاشكال والاحجام اغلبها كان للاستخدام الجنائزى وبعضها كان دينوى، إضافة إلى كشف ادوات قطع المحاجر وتحريك التوابيت مثل الشواكيش الخشبية والسلال المصنوعة من سعف النخيل والدرفيل الخشبية لتحريك الاحجار والتوابيت.