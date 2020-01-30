شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية تبحث التعاون مع البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت السفيرة د. ماهي حسن عبداللطيف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، بمقر وزارة الخارجية، وفدًا من غرفة التجارة العربية- البرازيلية برئاسة «بيرنز حنون»، رئيس الغرفة، وشارك في اللقاء السفير عمر أبوعيش، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، والسفير محمد الحمزاوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التجمعات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية، وعدد من ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وجهاز التمثيل التجاري.

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وقد تناول اللقاء بحث سبل دفع التعاون بين مصر والغرفة من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والبرازيل، حيث أكدت السفيرة د. ماهي عبداللطيف على الأهمية التي توليها مصر للبرازيل باعتبارها أكبر شريك تجاري لها في المنطقة اللاتينية.

من جانبه، أعرب رئيس الغرفة عن سعادته بالحماس الذي أبداه المسؤولون المصريون للتعاون مع الغرفة في هذا الإطار، والذي يعكس سعي الجانبين المصري والبرازيلي لتحقيق الغايات والمصالح التجارية والاقتصادية المشتركة بينهما.

كما وجه وفد الغرفة، أثناء الزيارة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، دعواتٍ لعدد من الجهات الوطنية للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي العربي- البرازيلي الرابع والمُقرر عقده بمدينة «ساو باولو» البرازيلية يومي 14 و15 إبريل المقبل.