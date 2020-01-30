شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تقرر حبس طبيب ووالد الطفلة "ندى" ضحية الختان بأسيوط 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النيابة العامة بمركز منفلوط حبس "حسين.ع " والد الطفلة ندى والدكتور" على . ع . ع " طبيب النساء والولادة الذى قام بإجراء عملية الختان للطفلة 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب وفاة الطفلة " ندى " البالغة من العمر 14 عاما أثناء إجراء عملية الختان بالمخالفة للقانون، على أن يراعى لهم التجديد فى المواعيد المقررة.

وكان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز شرطة منفلوط بورود بلاغ من خفير نظامى " عم الطفلة " المتوفاه يفيد وفاة الطفلة " ندى.ح.ع" 14 عاما داخل عيادة خاصة أثناء إجراء عملية الختان لها.

وبالإنتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين أن الطفلة داخل عيادة الطبيب "على . ع " طبيب نساء، على المعاش أثناء إجراء عملية الختان، وتم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الصحة بمنفلوط، وبمشاركة إدارة العلاج الحر، والتفتيش، وتم العثور على الطفلة داخل العيادة بعد أن فارقت الحياة وأمرت النيابة بعد المعاينة الأولية إرسال الطفلة لمشرحة مستشفى منفلوط المركزى لتوقيع الكشف الطبى عليها وكشفت المعاينة الأولية للجثة تعرضها لصدمة عصبية أثناء خضوعها لإجراء العملية، وأمرت النيابة العامة بالقبض على والدها والطبيب الذى قام بإجراء العملية.

وكان خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة قد تلقى البلاغ رقم ( 10187) الخاص بهذه الواقعة، وأصدرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، بيانا فى هذا الشأن وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على كل من شارك فى ارتكاب هذه الجريمة البشعة فى حق طفلة بريئة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له تكرار هذه الجرائم.

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وأشارت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على تواصل مستمر مع الجهات المعنية منذ اللحظة الأولى لمعرفة هذه الجريمة للوقوف على كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.