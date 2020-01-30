شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن يصل القاهرة غدا للمشاركة فى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح ، اليوم الخميس، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيصل إلى القاهرة يوم غد الجمعة، للمشاركة فى أعمال الاجتماع غير العادي" الطارئ" الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية بعد غد السبت، لوزراء الخارجية العرب للاستماع إليه فيما يتعلق بالموقف الفلسطيني لما يسمى بخطة ترامب للسلام ، التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى ترامب وبنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضى، وبحث سبل مواجهة كافة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية .

وقال السفير الفلسطينى فى بيان صحفى، الخميس، إن انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الطارئ يأتى فى وقت بالغ الأهمية يتطلب موقف عربى موحد للرد على الخطة الأمريكية ووضع الاليات التنفيذية المناسبة لتطبيق قرارات المجالس العربية وأهمها ما ورد في مبادرة السلام العربية بكافة بنودها وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية.

كان سفير دولة فلسطين بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح قد أكد التفاف كافة مؤسسات العمل الوطنى الفلسطينى، والتنظيمات الشعبية والجالية الفلسطينية فى مصر حول الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، والمشروع الوطنى الفلسطينى فى مواجهة الخطوات التصفوية التى يحاول الاحتلال والإدارة الأمريكية فرضها على الأرض.

وأوضح السفير دياب اللوح، أن الشعب الفلسطيني بقيادته لن تقبل بأية خطة بديلة عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين، وجميع الحلول المؤقتة ستفشل، وأي خطة للسلام يجب أن تستند للمرجعيات الدولية والقانون الدولي، ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، وتستند إلى المبادرة العربية للسلام، الموقعة فى بيروت عام 2002.