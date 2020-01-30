شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام فرنسية: سفينة تركية ترافق شحنة مدرعات نحو ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس أن سفينة تركية ترافق شحنة مدرعات متجه نحو ليبيا، واعتلى ليبيون مدرعة تركية بصحبة الجيش الليبى، مرددين هتافات ترفض التدخل التركى العسكرى فى ليبيا، رافعين صور رجب طيب أردوغان مطبوعة بعلامة "x" كما رفعوا أحذية أمام صورته تعبيرا منهم لرفضهم فى بلادهم.

واعتلى المواطنون المدرعة التركية، ورفعوا صور المشير حفتر لتأييد الجيش الليبى، الذى أكد مرارا وتكرارا أنه سيتصدى لأى تدخلات عسكرية خارجية.

وكان اللواء فرج المهدوى، رئيس أركان القوات البحرية الليبية، قال إنه لن يتم التفاوض مع حكومة الوفاق إلا بعد خروج القوة التى أتى بها الرئيس التركى أردوغان إلى ليبيا، وأضاف المهدوى، فى تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الليبى سيطرح خلال الاجتماع الأول له فى جنيف، شروطه، مشددا على أنه لن يتم التفاوض إلا بعد خروج القوة التى أتى بها أردوغان وآلاف المرتزقة السوريين الذين أدخلهم الرئيس التركى للبلاد، ثم يتم بعدها الجلوس للنقاش حول تنفيذ مخرجات اتفاق الصخيرات الذى ينص على ضرورة حل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، مؤكدا أن الجيش لن يساوم على الوطن وعلى سيادته.

من جهته، قال قيادى عسكرى بالقيادة العامة للجيش الليبى، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التى اتفقت الأطراف الدولية فى مؤتمر برلين حول ليبيا على تشكيلها للإشراف على الترتيبات الأمنية بالعاصمة طرابلس، ستجتمع مطلع الشهر المقبل بمدينة جنيف السويسرية.