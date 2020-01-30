شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. كيف تستخرج شهادة ميلادك عبر الموقع الإلكترونى للداخلية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكترونى العديد من خدمات استخراج الأوراق الرسمية والتصاريح، للتسهيل على المواطنين وإعفائهم من إهدار الوقت والجهد والذهاب إلى المصالح الحكومية وضياع الوقت والجهد في الإجراءات والطوابير.
وخاض الخليج 365 تجربة حية لاستخراج شهادة ميلاد عبر تلك الخدمة، في فيديو تفصيلى يشرح الطريقة خطوة بخطوة، ويوضح كيفية التعامل مع تلك الخدمة بداية من الدخول إلى الموقع الإلكترونى لوزارة الداخلية وحتى استلام شهادة ميلادك من خلال المندوب فى العنوان الذى تختاره بنفسك.
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