شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الآثار: 16 مقبرة و10 آلاف تمثال أبرز اكتشافات الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الآثار: 16 مقبرة و10 آلاف تمثال و5 توابيت أبرز اكتشافات الموسم الحالى، حيث قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رئيس البعثة الأثرية العاملة فى منطقة الغريفة - تونا الجبل بالمنيا، إنه يعد العالم كل عام بالإعلان عن كشف أثرى فى محافظة المنيا، لافتا إلى أن الموسم الحالى من عمليات البحث الذى بدأ فى أغسطس 2019 وحتى الآن أسفرت عن العثور على 16 مقبرة و10 آلاف تمثال الأوشابتى، و8 مجموعات من الأوانى الكانوبية، كما تم العثور على 20 تابوت حجرى، والعثور على 5 توابيت خشبية وبعض المومياوات بحالة جيدة، فى حين بعض التوابيت مغلقة حتى الآن، والمئات من الأوانى الفخارية.

الآثار: 16 مقبرة و10 آلاف تمثال و5 توابيت أبرز اكتشافات الموسم الحالى.. صور

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رئيس البعثة الأثرية العاملة فى منطقة الغريفة - تونا الجبل بالمنيا، إنه يعد العالم كل عام بالإعلان عن كشف أثرى فى محافظة المنيا، لافتا إلى أن الموسم الحالى من عمليات البحث الذى بدأ فى أغسطس 2019 وحتى الآن أسفرت عن العثور على 16 مقبرة و10 آلاف تمثال الأوشابتى، و8 مجموعات من الأوانى الكانوبية، كما تم العثور على 20 تابوت حجرى، والعثور على 5 توابيت خشبية وبعض المومياوات بحالة جيدة، فى حين بعض التوابيت مغلقة حتى الآن، والمئات من الأوانى الفخارية

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مقتل 36 شخصًا فى هجمات شنها متمردون على قرى شرق الكونغو الديمقراطية

أعلنت إحدى جماعات حقوق الإنسان ومسؤول محلى فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، مقتل 36 شخصًا على الأقل إثر هجمات شنها متمردون على قرى شرق البلاد، وقال دونات كيبوانا مدير منطقة (بيني) - وفقًا لشبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم /الخميس/ - "إن متمردى القوات الديمقراطية المتحالفة هاجموا 4 قرى بما فى ذلك قريتى (مانزينجي) و(ماليكي)؛ مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين".

ننفرد بأول صور للأب الشجاع منقذ ابنته من الموت تحت قطار الإسماعيلية

ينفرد ”الخليج 365” بنشر أول صور للأب صاحب القلب الشجاع، "محمد محمود فرغلى"، الذى افتدى ابنته بنفسه من دهسها تحت عجلة القطار بالإسماعيلية بعد وقوعها من يده من على رصيف المحطة.

ويعمل محمد محمود فرغلى، مدرس بشمال سيناء وابنته التى أنقذها واسمها خديجة بالصف الخامس.

مسلح بسكين يقتحم مبنى البرلمان التشيكى

أعلنت السلطات التشيكية، اليوم الخميس، أن رجلاً مسلحاً بسكين حاول اقتحام مبنى البرلمان أثناء اجتماع جرى فيه، وقال رئيس البرلمان التشيكى، راديك فوندراتشيك فى مؤتمر صحفى "رجل مسلح بسكين حاول اليوم اقتحام المبنى، حيث كان يجرى اجتماع أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان، ووجه تهديدات لأفراد الشرطة الذين احتجزوه عند المدخل، ولحسن الحظ لم يتضرر أحد خلال الحادث".

مصدر بالأهلي: لا نملك أولوية فى شراء رمضان صبحى من هيدرسفيلد الإنجليزى

كشف مصدر مطلع داخل النادى الأهلى آخر مستجدات ملف شراء رمضان صبحى مهاجم الفريق المعار من هيدرسفيلد تاون قائلا، "لا نملك أولوية لشراء رمضان صبحى.. عقد استعارة اللاعب لا يوجد به بند إعادة بيع.. سندخل سباق ضمه مثل باقى الأندية".

شركة طيران إير فرانس تعلق كل رحلاتها إلى بر الصين حتى 9 فبراير

أعلنت شركة طيران اير فرانس اليوم الخميس أنها ستعلق كل رحلاتها المنتظمة من وإلى بر الصين حتى التاسع من فبراير، وذلك فى أحدث رد فعل على انتشار فيروس كورونا القاتل فى البلد الآسيوى، وفى الثانى والعشرين من يناير علقت اير فرانس رحلاتها من وإلى مدينة ووهان الصينية، حيث توجد بؤرة الفيروس، ويبقى هذا التعليق ساريا حتى إشعار آخر.

الإفتاء تنشر رأياً لشيخ الأزهر عندما كان مفتيا يرى تجديد الخطاب الدينى فرض

أعادت دار الإفتاء المصرية نشر رأي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عندما كان مفتيا للديار المصرية فى عام 2002 ، حول "تجديد الخطاب الدينى "، ويأتى ذلك عقب تنظيم الأزهر الشريف مؤخراً مؤتمراً عالميا بعنوان "التجديد فى الفكر الإسلامى "، وأجاب الدكتور احمد الطيب على سؤال ما هي السبل الآيلة إلى تجديد الخطاب الديني؟





الرئيس يوجه باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين فى العودة من الصين

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان" بمقاطعة خوباى الصينية، ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الإجراءات التنفيذية لذلك.

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نادية لطفى تحت إشراف مجموعة من الأطباء بالمعادى بعد تدهور حالتها

تتواجد الفنانة الكبيرة نادية لطفى داخل العناية المركزة بمستشفى المعادى، وذلك بعدما تدهورت حالتها الصحية، حيث تتواجد حاليا تحت إشراف مجموعة من الأطباء المعالجين خاصة بعدما فقدت الوعى أكثر من مرة.





رسمياً.. تجميد نشاط كرة القدم فى الصين بسبب فيروس كورونا

قرر الاتحاد الصينى لكرة القدم تجميد نشاط كرة القدم فى الصين لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا فى البلاد خلال الأيام الماضية، وأعلن الاتحاد الصينى فى بيان رسمى تأجيل مباريات الدورى الصينى بمختلف درجاته إلى أجل غير مسمى، على خلفية انتشار فيروس كورونا فى مدينة ووهان الصينية.

طلب إحاطة بالبرلمان لمنع المصريين من تبادل القبلات

تقدم النائب رضا البلتاجى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن منع انتشار فيروس كورونا بين المصريين، لافتا إلى أن فيروس كورونا المنتشر حالياً في العديد من الدول وخاصةً الصين هو سلالة جديدة من الفيروسات التي تصيب الجهاز الرئوى وهو أحد مجموعات الفيروسات التي تتراوح الاصابة بها في البشر بين نزلات البرد البسيطة إلى الالتهابات الرئوية الحادة وقد يؤدى إلى الوفاة.

الفيفا يرفض شكوى السويسرى جروس ضد الزمالك بسبب المستحقات

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" رفض نظر شكوى السويسرى كريستيان جروس والتى رفعها ضد الزمالك، مطالباً النادى بسداد مستحقاته المالية، وبناءً عليه تم رفض باقى الطلبات بإصدار عقوبة انضباطية على النادى.





القلب الشجاع منقذ ابنته: رأيت الموت بعينى وحياة فلذة كبدى أغلى من أى غرامة

كشف القلب الشجاع، "محمد محمود فرغلى"، الأب الذى افتدى ابنته بنفسه من دهسها تحت عجلة القطار بالإسماعيلية بعد وقوعها من يده من على رصيف المحطة، تفاصيل الواقعة التى تم تداولها خلال الساعات الماضية .

نادر شوقى: سعر رمضان صبحى وصل 10 ملايين إسترلينى.. وهدرسفيلد بدأ تسويقه

كشف نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الأهلى المعار من هدرسفيلد تاون، أن النادى الإنجليزى بدأ تسويق اللاعب لبيعه فى الانتقالات الصيفية المقبلة .

"الطريق إلى ووهان".. رائحة الموت والعزلة تحاصر منبع فيروس كورونا.. فيديو جراف

شبح الموت من الإصابة بفيروس كورونا، أصبح يسيطر على سكان مدينة ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا، وباتت المدينة أشبه ببيت للأشباح لا يدخله أحد والجميع فى إقامة جبرية داخل غرفته.

النواب الليبى يدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول إرسال تركيا لمرتزقة بحراً

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبى يوسف العقورى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لتناول ما تردد حول إرسال تركيا لمقاتلين مرتزقة بحراً إلى ليبيا، مؤكدًا أنه انتهاك خطير لنتائج مؤتمـر برلين ووقف إطلاق النار وللتعهدات بوقف التدخل الخارجى فى ليبيا، وشدد العقورى على أن ذلك يعدّ تهديدًا للجهود الدولية لوقف التصعيد والعودة للحوار السياسى وحل الأزمة سلميا، مؤكدًا حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الحكومة التركية بتصرفها غير المسؤول لم تفى بتعهداتها تجاه مؤتمر برلين، وأظهرت نوايها باستغلال الوقت لإرسال مزيد من القوات والعتاد الحربي، ما يهدد أمن واستقرار منطقة المتوسط بأكملها وينتهك قرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص.

الأردن تعزل 12 شخصا قادمين من الصين للاشتباه باصابتهم بفيروس كورونا

أدخلت السلطات الأردنية 3 طلبة أردنيين قدموا جوّا للبلاد من الصين مساء أمس إلى مستشفى الأوبئة لغايات عزلهم لمدة 14 يوما، وقال المدير العام لمستشفيات البشير الحكومية الدكتور محمود زريقات: إنه تم أيضا إدخال 9 أشخاص من الجنسية الصينية للعزل بعد وصولهم اليوم إلى مدينة العقبة جنوب الأردن ، حيث تم تطبيق البروتوكول الطبى لإجراء ضبط العدوى المتعلقة بفيروس كورونا.

هزتان أرضيتان غرب الإسكندرية فى أقل من 12 ساعة.. الأولى حدثت فجرا بقوة 5.3 درجة على بعد 440 كم شمال غرب المحافظة.. والثانية بقوة 5.7 درجة شرق جزيرة كريت.. معهد الفلك: مركزها بعيد عنا وتوابعها غير مؤثرة

بعد حوالى 10 ساعات تقريبا من الهزة الأرضية الأولى التى تعرضت لها محافظة الإسكندرية فجر اليوم الخميس، تتعرض المحافظة لهزة أرضية أخرى شمال غرب المحافظة بالقرب من جزيرة كريت، وهو ما يخلق حالة من الخوف والتساؤلات حول إمكانية وجود توابع لتلك الهزات الأرضية خلال الساعات القليلة المقبلة.