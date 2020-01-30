شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القضاة: نقدر ونثمن تضحيات رجال الشرطة لحفظ الأمن وحماية الجبهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر ووفد من أعضاء مجلس الإدارة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ68، وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، أكد فى اللقاء أن قضاة مصر يقدرون ويثمنون تضحيات رجال الشرطة لحفظ الأمن وحماية الجبهة الداخلية، وأن الشعب المصري العظيم يثبت يوما بعد آخر وعيه الكبير لحجم الأخطار التي تحيط به ففي ظل إزدياد المخاطر التى يتعرض لها رجال الشرطة أثناء القيام برسالتهم ومنهم من سطر بأرواحهم ودمائهم وبسالتهم صفحات مجد وفخر فى سجل الوطنية العريقة إلا أنه رغم ذلك فإن المتابع يشهد تزايدا ملحوظا في أعداد المتقدمين للدخول للكليات العسكرية لنيل شرف خدمة هذا الوطن العظيم.





كما شدد رئيس النادى على تكاتف قضاة مصر مع قوات الشرطة الباسلة من أجل الدفاع عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعي.

وأعرب اللواء وزير الداخلية فى اللقاء على تقديره للقضاء المصرى الشامخ وللقضاة الأجلاء في إقرار الحقوق وإرساء دعائم العدالة وإشاعة الطمأنينة في المجتمع وحفظ كيانه، فمن خلال أحكامهم العادلة تتجلى مباديء سيادة القانون، وهو ما يعزز مظاهر الثقة فى الدولة المصرية على المستويين المحلي والدولى فإذا اطمأن الناس للقضاء انطلقت كوامن ملكات البذل والإبداع والإسهام في خدمة البلد والدفاع عن مقوماته، والسعي لتنميته وازدهاره.

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وفي نهاية اللقاء قدم المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، درعا للواء وزير الداخلية تعبيرا عن تقدير قضاة مصر لدور الشرطة الكبير في تحقيق رسالة الأمن وإرساء دعائم الاستقرار.

كما قدم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية درع الشرطة المصرية للمستشار محمد عبد المحسن رئيس النادى تأكيدا على اعتزازه بالقضاء المصرى ورجاله الأجلاء وعلى التكامل بين الشرطة والقضاء للحفاظ على احترام القانون.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة ، أن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة أكد فى اللقاء أن قضاة مصر يقدرون ويثمنون تضحيات رجال الشرطة لحفظ الأمن وحماية الجبهة الداخلية، وأن الشعب المصري العظيم يثبت يوما بعد آخر وعيه الكبير لحجم الأخطار التي تحيط به ففي ظل ازدياد المخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة أثناء القيام برسالتهم ومنهم من سطر بأرواحهم ودمائهم وبسالتهم صفحات مجد وفخار في سجل الوطنية العريقة إلا إنه رغم ذلك فإن المتابع يشهد تزايدا ملحوظا في أعداد المتقدمين للدخول للكليات العسكرية لنيل شرف خدمة هذا الوطن العظيم.