شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 7 معلومات عن صلوات نبذ التعصب بين المسيحيين في أسبوع الوحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الطوائف المسيحية المختلفة، فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذى افتتحته الكنيسة الكاثوليكية بالزيتون يوم الاثنين الماضي، وهى صلوات جماعية يشترك فيها كل المسيحيين من الطوائف المختلفة بغرض نبذ التعصب فيما بينهم وفي النقاط التالية أبرز معلومات عن هذا الأسبوع:

1- تعود فكرة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة إلى زمن المسيح عندما صلّى صلاة الوحدة قبل آلامه وجاء فيها: “يا أَبَتِ القُدُّوس اِحفَظْهم بِاسمِكَ الَّذي وَهَبتَه لي ليكونوا واحِداً كما نَحنُ واحِد”

2- وفي عام 1908 قام القس الأمريكي الأنغليكاني بول واتسون بمبادرة أسبوع صلاة من أجل وحدة المسيحيين يمتد من اليوم الثامن عشر من شهر يناير، تذكار قيام كرسي بطرس في روما، إلى اليوم الخامس والعشرين، تذكار ارتداد الرسول بولس”.

3- وفي عام 1933 بدأ الأب الفرنسي بول كوتورييه في بلجيكا بتنظيم ثلاثية من 20 إلى 22 من يناير. ثم تحوَّلت الثلاثية إلى أسبوع (18-25 يناير)، سمي بأسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، وفى عام 1935 اشترك بعض الأرثوذكسيّين بهذا الأسبوع.

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4- محليا، أخذ مجلس كنائس مصر على عاتقه تنظيم هذا الأسبوع بين الطوائف المسيحية المختلفة، وبدأت أولى فعالياته قبل ثلاثة سنوات من اليوم

5- خلال فعاليات هذا الأسبوع الذى يدعو لنبذ التعصب بين الطوائف المسيحية، تنظم صلوات جماعية يوميا إذ تستضيف كل طائفة الصلاة في مقرها بمشاركة ممثلي الطوائف الأخرى.

6- البابا تواضروس بدوره، يحرص على استضافة رؤساء الطوائف المسيحية في يوم الأربعاء من هذا الأسبوع إذ يتزامن ذلك مع عظته الأسبوعية التي يلقيها من الكاتدرائية بحضور ممثلين عن كل الطوائف.

7- في هذا العام، حل الدور على الكنيسة الكاثوليكية كمستضيف لافتتاح الأسبوع إذ تتولى في الوقت نفسه إدارة مجلس كنائس مصر في هذه الدورة وهو المجلس المنوط بتنظيم هذه الفعالية.