شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: نقف مع الدولة ضد الإرهاب.. ونرفض خطة السلام الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح عاشور، نقيب محامين مصر، المرشح لذات المقعد فى الانتخابات المقبلة، إن النقابة ليست معنية بالتحرك السياسي، وليست جمعية خيرية، ولكنها معنية بجميع القضايا القومية، ونحن مع الدولة في مكافحة الإرهاب ومواجهته، لأن هناك من يختطفون زملاءنا من المحامين والقضاة والمواطنين في شمال سيناء ويذبحهم.

وأضاف "عاشور": أننا ضد خطة السلام الأمريكية التى إعلان عنها الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إسرائيل بهدف تقسيم فلسطين، ودحر القضية التى لطالما تبنتها مصر، كما أننا ضد تقسيم دول المنطقة العربية لأن أعداءنا يهدفون باحتلالهم لها وتقسيمها إلى إضعاف مصر.

وتابع عاشور خلال كلمته في المؤتمر الانتخابى، اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل فى مدينة بني سويف، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، ونبيل ثروت حميدة، رئيس النقابة الفرعية بالمحافظة وأعضاء النقابة، ومحسن أبو عقل، نقيب محامين بني سويف السابق، وأكثر من 500 محام، أن النقابة كانت على وشك الإفلاس الاكتواري عام 2015، لذلك خضنا الكثير من المعارك، ومنها تنقية الجداول من غير المشغلين اللذين كانوا يقتسمون مع زملائهم المشتغلين حقوقهم وأموال النقابة وامتيازاتها، كما وصلنا حاليا إلى مرحلة من الوفرة المالية.

وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة تمكنت من منع حاملي الدبلومات من الحاصلين على التعليم المفتوح من الإلتحاق بالنقابة وحصولهم على عضويتها، ويجب ألا تقبل المحاكم ولا النيابة ولا المحامين هؤولاء، ولم نبال بما خلفه ذلك من عداوات وفقد للأصوات الانتخابية، بالإضافة إلى رفع دعاوي ضدي كنقيب عام وصدور أحكام بحبسى، انتهت جميعها إلى لا شيء، بفضل دعم ومساند المحامين لنا.

وذكر سامح عاشور أن تحقيق النقابة إنجازات غير مسبوقة في تاريخ النقابات المهنية منها ما شهدته الجمعية العمومية الأخيرة من قرار برفع الحد الأقصى للمعاش، إذ لا يوجد في مصر حاليا من يتقاضى معاشا يتعدى معاش المحامين، علاوة على إنشاء أكاديمية المحامين، والتي لا يستطيع المحامي نيل العضوية سوي باجتياز اختباراتها، فضلا عن المقررات والمنشآت الجديدة التي افتتحت في عدد من المحافظات منها بني سويف، وسوف نتسلم مبنى النقابة العامة قريبا، ولم نهتم بوجود مكاتب للنقيب وأعضاء مجلس النقابة وطالبنا بأن يحتوي المبني على 70% إسكان إداري والحصول على عوائد اقتصادية للمحامين، واستغلال كل المساحات وتوظيفها لخدمتهم، مع الاحتفاظ بمبنى النقابة التاريخي الشامخ.

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وأوضح سامح عاشور، أن النقابة انتصرت للمحامين بإخراج أفضل قانون فى تاريخ المحامين، والذي يقضي بعدم القبض على المحامي أو احتجازه حتى فى حالات التلبس، بل يجب كتابة مذكرة تعرض على المحامي العام الأول للاستئناف للبت فيها وتحديد الإجراءات، وبذلك فكل أصحاب الحصانات لا يتم استثنائهم في حالات التلبس، ولكن المحامي يتمتع بتلك الميزة وحده كنوع من توفير الحماية له، كما أن الدستور المصرى هو الوحيد الذي تتضمن نصوصه مواد ملزمة بتوفير حمايات قانونية متعددة للمحامين وهذه قيمة لا ننكرها بل تشعرنا بالعزة والكرامة والمساحة التي أضيفت لنا.

وأضاف: لا تستمعوا إلى أصحاب الكلمات السطحية المنمقة وأسألوهم أين كانوا أثناء معركتي تنقية الجداول الانتخابية ومنع حملة الدبلومات من الالتحاق بالنقابة، وعندما صدر أول حكم ضدنا من دائرة تشمل رئيس محكمة ابنه لم يسدد اشتراك النقابة منذ 2015 وكذلك زوجة العضو اليمين، ونحن أصحاب قضية ندافع عنها جميعا ولا يجوز لأي أحد يسدد اشتراك الحصول على العلاج والمعاش في أي وقت.

وتابع عاشور: وقعنا بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية منذ عام ونصف العام وطرحنا عشرة آلاف وحدة سكنية جاهزة ولم يحجز منها سوي 3500 وحدة فقط، لذلك قمنا بإعادة طرح ما تبقى من الوحدات، وأصبح باب الشراء مفتوح أيضا دون التقيد بالموقع الجغرافي، حتى يتمكن المحامون في مختلف محافظات مصر من التقديم.

يذكر أن محامين بني سويف استقبلوا سامح عاشور بالمزمار والطبل البلدي أثناء دخول قاعة المؤتمرات لحضور المؤتمر الانتخابي الجماهيري الحاشد.