شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مرشحين على منصب النقيب فى انتخابات "المحامين".. و82 لعضوية المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة تلقى طلبات المرشحين لانتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب و عضوية المجلس ،عن تقدم 8 مرشحين لمنصب النقيب فى أول أيام فتح باب الترشح للانتخابات التى تعقد 15 مارس المقبل.

وأكدت اللجنة أن عدد المتقدمين للترشح للعضوية المجلس عن استئناف القاهرة حتى الآن 57 مرشح، و5 لاستئناف بنى سويف، و6 للقطاع العام و4 لاستئناف طنطا، و5 لاستئناف أسيوط، و5 لاستئناف إسكندرية حتى الآن .

شكلت النقابة العامة للمحامين، 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، عبارة عن لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، و لجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف، وأخرى على مقاعد الهيئات العامة والشركات.

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ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الأثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات والطعون والاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير وحتى الخميس الموافق 6 فبراير، على أن يتم الفصل فى الطعون والتنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .