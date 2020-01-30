شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يلتقى نواب البرلمان لتلبية حاجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بنواب البرلمان للمنطقة الغربية، وذلك ضمن تلبية طلبات المواطنين للخدمات، حيث تم مناقشة حاجات المواطنين الصحية ومراكز الشباب وإنشاء كوبرى مشاه، ومطبات أمام المدارس، مؤكدا على أهمية التواصل بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة فى حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم بينهم لخدمة المواطن وتحسين سبل الحياة لهم والارتقاء بالمناطق التابعة لدوائرهم.

شهد اللقاء حضور اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء محمد حنفى السكرتير العام لمحافظ القاهرة، وعدد من التنفيذين ورؤساء أحياء المنطقة الشرقية.

وكان المحافظ التقى بأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية بالقاهرة منذ يومين استمع خلالها لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم وأصدر تعليماته للأجهزة التنفيذية بسرعة حلها.

كان المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اتهم محافظة القاهرة، بالتقاعس عن حماية قطعة أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع بمنطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة والمخصصة كمنطقة صناعية لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل لأهالى المنطقة، قائلا "دى تالت مرة نتكلم فى هذا الموضوع، وتحدثنا مع المحافظ أكثر من مرة فى هذا الشأن وأُثير إعلاميا ونتج عنه إقالة رئيس حى حلوان ورئيس حى المعصرة، هذا الموضوع خطر كبير جدا، دى أرض صناعات صغيرة ومتوسطة وتخص الاستثمار وتوفر 50 ألف فرصة عمل، ومُخصصة منذ فترة طويلة وتم التعدى عليها والتعديات فى زيادة مستمرة".

وأكد عامر أن محافظة القاهرة تتقاعس عن حماية الأرض وإيجاد حراسة مناسبة لها، الأمر الذى تسبب فى زيادة التعديات عليها، مشيرا إلى أن كل يوم تأخير فى إزالة التعديات وحماية الأرض يعنى ضعف فرص إزالة التعديات والحصول على الأرض وإقامة المصانع، لافتا إلى أن قطعة الأرض فى بقعة غالية من محافظة القاهرة، مضيفا "لو بصينا على الاعتداءات على الأراضى وطرح النهر من بعد مستشفى القوات المسلحة حتى مصنع الحديد والصلب سنجد انها تكفى لسداد ديون مصر كلها أو جزء منها".

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