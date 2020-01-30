شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العنانى: تعيين 3 قيادات فى مناصب مختلفة بهيئة تنشيط السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه أصدر صباح اليوم 3 قرارات بتكليف مناصب قيادية بهيئة تنشيط السياحة، لافتا إلى أنه أصدر تكليفا لماجد أبوسديرة ، برئاسة قطاع السياحة الدولية، وشغل ماجد أبو سديرة، عدة مناصب خلال عمله بهيئة تنشيط السياحة وعمل معد برامج سياحية، ومرشد سياحي منذ التخرج وحتى عام 1996.

كما تم تكليف إيمان محمود ، برئاسة قطاع سياحة داخلية ، وكانت تشغل مدير مكتب باريس، وريهام وحيد مستشارا للترويج وكانت تعمل فى مكاتب الهيئة ببلجيكا وفرنسا، لافتا إلى أن جميعهم من أبناء هيئة تنشيط السياحة .

وقال خالد العنانى ، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس ، أنه لايريد مكتب مغلق فى هيئة تنشيط السياحة، موضحا أنه التقى حوالى 16 فردا الفترة الماضية، وتم اختيار المكلفين من بينهم، موضحا انه التكليف له ميزة وهى منح فرصة للعمل بكفاءة قائلا :" هنجرب الناس وسيظلوا فى المناصب طوال فترة وجودى بالوزارة إلا لمن لا يٌثبت كفاءته".

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ولفت العنانى ، أنه لايريد مكتب مغلق وسيعمل على شغل كافة الوظائف الشاغرة فى أقرب وقت من خلال لجان ومسابقات معلنة، وقال :"لا اختار احد بدون لجان أو مسابقات، وشكلنا لجنة لتعيين 15 درجة خالية فى وزارة السياحة ستجتمع قريبا"