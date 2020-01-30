رئيس نادي القضاة يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة: "نقدر تضحيات رجال الشرطة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي، ووفد من أعضاء مجلس الإدارة هنأوا اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الثامن والستين.

وأكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، حسب بيان صحفي للنادي، اليوم الخميس، في اللقاء أن قضاة مصر يقدرون ويثمنون تضحيات رجال الشرطة لحفظ الأمن وحماية الجبهة الداخلية.

وأوضح المستشار "عبد المحسن"، أن الشعب المصري العظيم يثبت يوما بعد آخر وعيه الكبير لحجم الأخطار التي تحيط به ففي ظل ازدياد المخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة أثناء القيام برسالتهم ومنهم من سطر بأرواحهم ودمائهم وبسالتهم صفحات مجد وفخار في سجل الوطنية العريقة إلا إنه رغم ذلك فإن المتابع يشهد تزايدا ملحوظا في أعداد المتقدمين للدخول للكليات العسكرية لنيل شرف خدمة هذا الوطن العظيم.

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وشدد رئيس النادي، على تكاتف قضاة مصر مع قوات الشرطة الباسلة من أجل الدفاع عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعي.

وأعرب اللواء وزير الداخلية في اللقاء على تقديره للقضاء المصري الشامخ وللقضاة الأجلاء في إقرار الحقوق وإرساء دعائم العدالة وإشاعة الطمأنينة في المجتمع وحفظ كيانه، فمن خلال أحكامهم العادلة تتجلى مباديء سيادة القانون ، وهو ما يعزز مظاهر الثقة في الدولة المصرية على المستويين المحلي والدولي فإذا اطمأن الناس للقضاء انطلقت كوامن ملكات البذل والإبداع والإسهام في خدمة البلد والدفاع عن مقوماته، والسعي لتنميته وازدهاره.

وفي نهاية اللقاء قدم المستشار محمد عبد المحسن، لوزير الداخلية تعبيرا عن تقدير قضاة مصر لدور الشرطة الكبير في تحقيق رسالة الأمن وإرساء دعائم الاستقرار .

كما قدم اللواء وزير الداخلية درع الشرطة المصرية للمستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي تأكيدا على اعتزازه بالقضاء المصري ورجاله الأجلاء وعلى التكامل بين الشرطة والقضاء للحفاظ على احترام القانون.