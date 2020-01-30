تأجيل محاكمة 12 متهمًا بتزوير إجابات امتحانات الثانوية لـ21 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة 12 متهمًا بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوي، لجلسة 21 مارس.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى ومحمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمة الأولى، "ش. م"، باعتبارها من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع 11 متهمًا آخرين حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزويرا فى محررات رسمية "نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوى" بان اتفقت معهم وأمدتهم بالبيانات اللازم توافرها بالمحررات وعليه أثبت المتهمون أسماء مغايرة لأسمائهم بكراسات الإجابة.