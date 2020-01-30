وزير الداخلية خلال لقاء وزير الدفاع: "الجيش والشرطة جناحا الأمن في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الخميس، في مقر الوزارة، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووفد من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد الشرطة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أشار إلى أن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية تؤكد أنهم رجال أعلوا بصمودهم أمام المعتدى قيم العزة والكرامة والفداء، والاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة يبُرهن أنه فى تاريخ الأمم مراحل فارقة وفى حياة الرجال لحظات حاسمة.

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وقال وزير الدفاع: "اليوم تظل القيم على ثباتها وتتجدد طاقات العمل والعطاء لتبقى مصر على مر الزمان وطناً عزيزاً، ويظل شعبها وجيشها وشرطتها بإذن الله تعالى فى رباط إلى يوم الدين"، مُعرباً عن تقديره ورجال القوات المسلحة بالدور الوطنى الذى تضطلع به هيئة الشرطة فى تأمين الجبهة الداخلية وبذل كل غالٍ ونفيس فى سبيل الإسهام الجاد والمتواصل لتحصين المصالح العليا للبلاد.

من جانبه أشاد محمود توفيق وزير الداخلية، بدور القوات المسلحة الباسلة التى كانت ومازالت عريناً للأبطال ومهداً للتضحيات تزدان هامات رجالها بمصريتهم وبتاريخ زاخر يشهد على ريادتهم.

وأشار وزير الداخلية، إلى عمق الروابط الوثيقة بين القوات المسلحة وهيئة الشرطة باعتبارهما جناحا الأمن فى الأمة المصرية، موضحًا أن ما يتحقق على أرض الواقع من دحر لفلول الإرهاب وتقويض المخططات الإجرامية وتأمين حاضر الأمة ومكتسباتها، لم يكن ليأتى من فراغ، وإنما ورائه دوماً إخلاص وتفانى فى الأداء، نبعهما حب هذا الوطن المُفدى ومصبهما حيث رفعته وسيادته وإعلاء رايته فوق أحقاد الطامعين وكيد المتربصين.