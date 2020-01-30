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الرئيس البلغاري يعرب عن تقديره العميق للرئيس السيسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعرب رئيس جمهورية بلغاريا رومين رادفيك عن تقديره الشخصي العميق للرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس البلغاري، الخميس، للسفير خالد عمارة بمناسبة تقديم أوراق اعتماده كسفير لجمهورية مصر العربية لدى بلغاريا.

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وأشاد الرئيس البلغاري بالدور المهم الذي تلعبه مصر لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، ومواجهة مخاطر الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

كما أشار إلى مستوى العلاقات والتعاون المتميز القائم بين البلدين، مُعرباً عن تطلع بلاده لتعزيز هذا التعاون وتكثيف الحوار البناء بين الدولتين.

بدوره، ألقى السفير عمارة الضوء علي تنامي وتميز علاقات التعاون بين البلدين، والصداقة والاحترام المتبادلان بين الشعبين، وأكد تطلع مصر لتعميق علاقات التعاون مع صوفيا في شتى المجالات.

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