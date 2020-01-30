رئيس الرقابة الإدارية لعدد من النائبات: الفساد آفة تحتاج إلى تضافر جهود الجميع



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ‏على ضرورة تكامل الأدوار بين هيئة الرقابة الإدارية والبرلمان المصري لاشتراكهما في مهام الرقابة على الأداء، لأن تضافر الجهود سيكون له بالغ الأثر في محاربة آفة الفساد التي تقضي على التنمية، وتحطم أمال الشعوب ومستقبلها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية ببعض نائبات البرلمان المصري، بمناسبة اختتام اليوم بمقر هيئة الرقابة الإدارية لفعاليات البرنامج التدريبي التخصصي المُنعقد "في مجال مكافحة الفساد وسبل منعه ونشر قيم النزاهة والشفافية" لـ 58 نائبة من أعضاء مجلس النواب المصري. وفي كلمته التي ألقاها، رحب الوزير رئيس الهيئة، بنائبات المجلس الموقر.

وأشار إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيده بأن مصر الحديثة لا مكان فيها لفاسد، وأن المناصب يتولاها من هم أهل لها، موجها التحية والتقدير للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الموقر، و أعضاء المجلس على جهودهم في سن التشريعات والقوانين، والتي كان من بينها تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية بإضافة بعض المهام والاختصاصات المستحدثة عليه تختص بضبط الجرائم المنظمة والعابرة للحدود والمتعلقة بتنظيم عمليات (النقد الأجنبي، وزرع الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار بالبشر)، كما أثنى على الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في المجتمع وحضورها المؤثر في كافة المجالات.

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وقد دارت فعاليات البرنامج المنعقد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة مناقشة عدة موضوعات أبرزها، مهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وفق قانونها المنظم والبرامج التدريبية التخصصية التي تقدمها أكاديمية مكافحة الفساد، وجهود الهيئة في مجالي منع ومكافحة الفساد، ‏واستعراض المشروع القومي للبنية المعلوماتية لبناء الدولة المصرية الحديثة، وأثر الفساد الضار على الأمن القومي المصري، وكذلك عرض بعض الأعمال المتعلقة بدعم الهيئة للاستثمار وتنمية الصادرات وجهود إزالة المشاكل والصعوبات التي تواجه المستثمرين، إضافة إلى أسس الحوكمة الحديثة في ضبط الأداء الحكومي وما تم تنفيذه من المرحلة الثانية لاستراتيجية مكافحة الفساد 2019/ 2022.

كما تم عقد لقاء موسع مع المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستعراض أخر ما تم التوصل إليه حتى الآن في المشروعات القومية الجاري تنفيذها.

وفى نهاية اللقاء، قدمت السيدات نائبات المجلس الموقر الشكر والامتنان لهيئة الرقابة الإدارية، التي أتاحت لهن هذه الفرصة ليلمسن عن قرب حجم المجهودات التي تُبذل في مجال منع ومكافحة الفساد.