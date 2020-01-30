مؤسسة هيكل للصحافة العربية تطلق الدورة الرابعة من جوائزها التشجيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، الخميس، عن فتح باب التقدم للدورة الرابعة لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفي على اختلاف منصاته الراسخ منها والوافد الجديد.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أنها تقدم جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميُّز في العمل الصحفي، تبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، وتُمنح الجائزتان في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين عرب شبانا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2019، على أن تكون هذه الجوائز عونا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد. وفاز بالجائزة منذ انطلاقها 6 من المواهب المتميزة من شباب الصحفيين.

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وتسري شروط التقدم لجوائز المسابقة على المرشحين من جميع الجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية العربية، شريطة أن يتمتع المتقدم بإحدى الجنسيات العربية ولا يزيد عمره عن 40 عامًا.

ومن المقرر أن يبدأ التقديم للجوائز عن العام 2019 السبت المقبل الموافق 1 فبراير 2020 ولمدة ثلاثة شهور، بحيث ينتهي التقديم في 30 أبريل 2020.

يشار إلى أن مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية تسعى منذ نشأتها في مارس 2007 لتعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره، وتعريفهم بآخر التطورات في الصحافة العالمية مع التركيز بشكل خاص على الأجيال الشابة من الصحفيين وتشجيع ورعاية الحوار وتبادل الخبرات بين الصحفيين في مصر والعالم، وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الصحفية الناشئة. وفي هذا الإطار ، قدمت المؤسسة منحًا تدريبية شتى للصحفيين الشباب على مدى عدة سنوات تمكنوا خلالها من التدريب في بعض كبريات الصحف العالمية.